Во Франции задержали босса итальянской мафии, который сбежал из тюрьмы благодаря простыням

Ведущего босса итальянской мафии, который сбежал из тюрьмы на Сардинии, используя простыни, задержали во Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Марко Радуано был арестован на Корсике, подтвердили официальные лица во Франции и Италии. Он был в списке Европола наиболее разыскиваемых преступников Европы.

По данным Европола, он отбывал 24-летний срок заключения за торговлю наркотиками и другие преступления.

Радуано сбежал из тюрьмы строгого режима в феврале прошлого года, используя простыни, из которых он сделал веревки, чтобы спуститься по стене.

Радуано был арестован в четверг в Альерии во время ужина в ресторане с молодой женщиной.

Итальянские власти объявили, что близкого помощника Радуано Джанлуиджи Трояно также задержали вблизи Гранады на юге Испании.

40-летний Радуано считается боссом преступного синдиката Фоджа, который иногда называют четвертой мафией Италии – после более известных организаций Сицилии, Калабрии и Неаполя.

Напомним, в прошлом году в Италии пес помог полиции поймать босса мафии.

Между тем, в МВД Германии насчитали более тысячи итальянских мафиози в стране.