Мюнхенська безпекова конференція пройде без РФ, Ірану, крайніх правих та крайніх лівих

Уряди Росії та Ірану, а також представники крайніх правих та крайніх лівих у Німеччині не запрошені приєднатися до Мюнхенської безпекової конференції, що відбудеться з 16 по 18 лютого.

Про це розповів глава конференції Крістоф Гойсген агентству DPA, пише "Європейська правда".

Очікують, що цього року конференцію в мюнхенському готелі Bayerischer Hof відвідають близько 50 глав держав і урядів, а також близько 100 міністрів.

Як і минулого року, уряди Росії та Ірану не запрошені.

Гойсген сказав, що не бачить серйозної готовності до розмови у Владіміра Путіна. Замість російського уряду, сказав Гойсген, він запросив "політиків у вигнанні" та представників громадських організацій.

Тривалий час звичайною практикою було запрошення на конференцію політиків усіх партій, представлених у Бундестазі.

Гойсген відмовився від цієї практики минулого року, коли дебютував як лідер конференції і не запросив жодного політика з "Альтернативи для Німеччини".

"Я тоді сказав, що не хочу стелити червону доріжку для правої екстремістської партії", – пояснив він.

"Але я вважаю, що моє минулорічне рішення було правильним – особливо після нещодавніх викриттів", – додав він, натякнувши на викриття таємної зустрічі між правими екстремістами та політиками "Альтернативи для Німеччини" щодо планів "реміграції".

За словами Гойсгена, правій асоціації "Союз цінностей", голова якої Ганс-Георг Маасен планує заснувати партію, також не місце на конференції з безпеки.

Нещодавно створена партія лівої радикалки та "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт BSW також не запрошена на одну з найважливіших у світі зустрічей політиків і експертів з політики безпеки.