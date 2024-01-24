Проти України та з досвідом контррозвідки: як у Німеччині створюють нову антизахідну партію

Вже майже рік, як у ХДС намагалися у судовому порядку виключити Маасена зі своїх лав

Початок політичного року в Німеччині приніс зміни у доволі міцний політичний ландшафт країни.

На початку січня власну партію заснувала ліворадикальна "подруга Путіна" Сара Вагенкнехт. А цими вихідними про створення власної політичної силу оголосили члени правоконсервативної групи WerteUnion ("Союз цінностей"), який ще називають німецьким "Рухом чаювання" (порівнюючи з лібертаріанським та правопопулістським рухом всередині Республіканської партії США).

До цієї групи здебільшого належать представники правого флангу головного опозиційного об’єднання ХДС/ХСС, що нині має найбільшу популярність серед виборців у Німеччині.

А очільником нової партії має стати Ганс-Георг Маасен, колишній керівник Федерального відомства із захисту конституції, якого раніше намагалися виключити з Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Вже на найближчих земельних виборах восени "Союз цінностей" прагне потрапити у місцеві парламенти трьох регіонів – Бранденбургу, Саксонії та Тюрингії.

Успіх нової політсили на цих виборах може посилити партійну фрагментацію у тамтешніх парламентах і ускладнити формування місцевих урядів. Особливо зважаючи на те, що нова партія не виключає співпраці ані з крайніми лівими, ні з ультраправими.

Таким чином, у "Союзі цінностей" обіцяють здійснити справжній "політичний поворот" у Німеччині. Та чи вдасться їм це зробити?

Таємний союзник ультраправих

Лідер нової партії Ганс-Георг Маасен, протягом десятиліть бувши членом ХДС, вже давно мав репутацію справжньої скалки в оці партії. Аж до того, що торік християнські демократи почали процедуру його виключення.

Скандали навколо Маасена спалахували регулярно.

Зокрема, з 2012 по 2018 роки він був главою Федерального відомства із захисту конституції. Це орган, підпорядкований МВС, до повноважень якого належить контррозвідувальна діяльність, захист конституційного ладу, боротьба з тероризмом та екстремізмом і охорона державної таємниці.

Проте, як з’ясувалося, на посаді Маасен проводив таємні зустрічі з політиками "Альтернативи для Німеччини" ("АдН"), даючи їм поради щодо того, як партія може уникнути нагляду з боку його відомства.

Також Маасен викликав публічну критику, коли засудив інформатора Едварда Сноудена як зрадника.

Але найгучнішою стала історія 2018 року, за підсумками якої Маасена звільнили з посади через його суперечливі заяви, зроблені після заворушень правих екстремістів у Хемніці.

Тоді він висловлював сумніви, що в Хемніці справді відбулися облави на мігрантів, а також сумнівався в автентичності відео з переслідуванням іноземців.

Суперечка довкола відставки Маасена тоді ледь не розвалила уряд Ангели Меркель.

Зрештою Маасена звільнили – по суті, підвищивши, що викликало неабияке обурення соціал-демократів, тогочасних коаліційних партнерів Меркель. Канцлерка ухвалила рішення про звільнення, оскільки Маасен втрутився в політику, не маючи на те права як керівник спецслужби.

Маасен демонстрував незгоду з курсом Меркель ще до свого звільнення та вважав канцлерку несправжньою консерваторкою.

Саме тому у 2017 році він став співзасновником та найбільш упізнаваним обличчям "Союзу цінностей" – об’єднання, до якого увійшли невдоволені міграційною політикою Меркель члени ХДС і ХСС, щоб, за словами членів новоутвореної групи, повернути ХДС/ХСС на "правильний шлях".

"Війна в Україні – це не наша війна"

Критика курсу ХДС нікуди не поділася й після того, як Меркель пішла з посади. Навіть попри те, що новим головою християнських демократів став Фрідріх Мерц – давній критик політики "фрау".

Втім, на думку "Союзу цінностей" та особисто Маасена, якщо Меркель посунула християнських демократів ліворуч і "підвела нас на крок до прірви", то з новим лідером ХДС "ще на крок" наблизився до цієї прірви.

Зокрема, Маасен має жорсткі позиції стосовно міграційної політики і звинувачує уряд у тому, що він не бореться з "міграційною катастрофою". В одній зі своїх публікацій він порівнював "неконтрольовані мільйони іноземців", які приїжджають з культурно чужих регіонів, із раком, та закликав до "хіміотерапії для Німеччини".

І звичайно, він критикує керівництво ЄС – на його думку, проєкт Європейського Союзу перебуває "на межі провалу", тому що він заідеологізований і представляє "не інтереси національних держав, а інтереси бюрократичної еліти".

Маасен особливо незадоволений політикою Німеччини щодо України.

Він вважає, що у війні потрібен негайний режим припинення вогню та переговори з Росією. І що нинішній курс Берліна не відповідає німецьким інтересам.

Ці думки Маасен виклав у статті під гучним заголовки "Війна в Україні – це не наша війна".

У ній він критикує санкційний режим проти РФ та застерігає від ескалацій і можливої ядерної війни, називає повномасштабне вторгнення Росії до України перш за все "американсько-російською війною" та вважає малоймовірним, що "США чи Україна виграють війну".

"Німецькі політики були обрані народом представляти інтереси Німеччини, а не інтереси США чи режиму Зеленського", – заявляв він у інтерв’ю угорській пресі.

Якщо у деяких поглядах Маасена зчитуються ідеї Віктора Орбана, то недаремно. У німецького політика вкрай приязне ставлення до угорського прем’єра, якого він хвалить за "чітку консервативну та засновану на реальності політику".

"Моє враження таке, що "Фідес" та угорські консерватори є свого роду оплотом у цьому дедалі божевільнішому європейському світі", – каже лідер німецького "Союзу цінностей".

Війна з ХДС

З лютого минулого року ХДС проводить процедуру виключення політика з партії.

Серед іншого, керівництво ХДС звинувачує його у використанні мови з середовища антисемітів та ідеологів змов і заявляє, що його висловлювання більше підходять члену "Альтернативи для Німеччини", а не християнському демократу.

Маасен зі свого боку парирує, що за керівництва Мерца ХДС сповз далеко в "ліво-зелений табір".

А сам очільник християнських демократів, мовляв, є слабким лідером, який не здатний впоратися зі своєю роботою.

"Політика Меркель завдала значної шкоди Німеччині в усіх політичних сферах. Нещодавня заява генерального секретаря ХДС про те, що Меркель "добре керувала країною", підтверджує враження, що ХДС Мерца не розуміє катастрофічного становища, в якому опинилася Німеччина, і що партія не готова боротися з цією ситуацією", – заявляв Маасен.

Виключення з партії у Німеччині є тривалим процесом. Згідно з німецькими законами про партійну демократію, виключення можливе лише після низки свого роду судових слухань, які мають встановити, чи не суперечить член партії її цінностям.

Торік у липні окружний партійний суд Тюрингії відхилив виключення Маасена з партії, та в листопаді керівництво ХДС пішло до наступної інстанції, щоб все-таки досягти свого.

Теперішні наміри Маасена заснувати власну партію полегшать процес, адже статут ХДС визначає членство в іншій партії як підставу для вигнання.

Прагнення ХДС позбутися Маасена і дистанціюватись від "Союзу цінностей" стало ще більшим на тлі останніх новин, коли з’ясувалось, що представники цього об'єднання разом із політиками з "Альтернативи для Німеччини" та деякими членами ХДС були серед учасників скандальної зустрічі крайніх правих у Потсдамі.

Як писала преса, там обговорювали ідеї масового видворення людей з мігрантським походженням з Німеччини – навіть тих, хто має німецьке громадянство.

Поява інформації про цю зустріч вже викликала у Німеччині масові протести та обурення.

Тепер же глава ХДС Фрідріх Мерц обіцяє остаточно спалити усі мости з "Союзом цінностей".

І зробити це навіть у випадку, якщо спроба заснувати партію провалиться. Він ініціює правило, за яким членство у "Союзі цінностей" стане несумісним із членством у ХДС.

Шанси на тісному полі

Після появи новини про нову партію Маасена у ХДС зітхнули з полегшенням, адже нарешті зможуть позбутися незручного політика.

Дехто взагалі вважає, що крок Маасена з новою партією був єдиним можливим способом продовжити політичне життя – оскільки виключення з ХДС назрівало.

Проте випробуванням для християнських демократів може стати те, скільки членів партії Мерца залишать її і приєднаються до "розкольників".

Публічно у Християнсько-демократичному союзі цим не переймаються. Вони впевнені, що нові конкуренти, які ідеологічно розмістились між ХДС та "Альтернативою для Німеччини", не зможуть стати серйозною проблемою.

Така впевненість має свої підстави. Німецькі оглядачі не прогнозують великого успіху партії Маасена, оскільки їй бракує щонайменше двох речей – досвідчених кадрів та грошей, а часу до осінніх виборів залишилось не так і багато.

Багато хто згадує, що сам Маасен – юрист родом із Заходу Німеччини – вже зазнавав невдачі у Тюрингії, коли балотувався від ХДС у 2021 році і програв боротьбу за прямий мандат кандидату від СДПН.

А тепер на одну з перших зустрічей донорів його нового проєкту, на якому планували зібрати кошти для виборів у Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі, прийшли всього п’ятеро осіб.

Тим не менш, частина виборців все ж можуть віддати свої голоси восени за "Союз цінностей".

Зокрема, ті, що розчарувалися у ХДС, але не наважуються підтримати "Альтернативу для Німеччини".

Проти "АдН" останніми днями у Німеччині проходять багатотисячні демонстрації, однак партія все одно залишається найпотужнішою силою у всіх трьох східних землях, де восени пройдуть вибори, і де рейтинги керівної коаліції Шольца є вкрай мізерними.

А втім, поява у бюлетені у трьох східних землях ще одного гравця з правого поля все ж може стати проблемою для ХДС. Особливо в Тюрингії, де християнські демократи боротимуться за кожен голос, щоб конкурувати з "АдН", і де вони не можуть дозволити, аби їхні рейтинги навіть трохи з’їдали новонароджені опоненти.

А якщо ж "Союз цінностей" подолає 5-відсотковий бар’єр, він стане потенційним союзником для "АдН" у формуванні коаліції.

Маасен вже заявив, що не відкидає співпраці з ультраправими – на відміну від ХДС, яка це повністю виключає і встановила так званий "брандмауер" на будь-які стосунки з ними.

І тепер ХДС доведеться з’ясувати, чи допускає вона співпрацю з "Союзом цінностей". І якщо відповідь буде ні, то знайти союзників для формування уряду в тій же Тюрингії, приміром, християнським демократам буде складно.

Автор: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"