Мюнхенская конференция по безопасности пройдет без РФ, Ирана, крайне правых и крайне левых

Правительства России и Ирана, а также представители крайне правых и крайне левых в Германии не приглашены присоединиться к Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля.

Об этом рассказал глава конференции Кристоф Гойсген агентству DPA, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что в этом году конференцию в мюнхенском отеле Bayerischer Hof посетят около 50 глав государств и правительств, а также около 100 министров.

Как и в прошлом году, правительства России и Ирана не приглашены.

Хойсген сказал, что не видит серьезной готовности к разговору у Владимира Путина. Вместо российского правительства, сказал Гойсген, он пригласил "политиков в изгнании" и представителей общественных организаций.

Долгое время обычной практикой было приглашение на конференцию политиков всех партий, представленных в Бундестаге.

Хойсген отказался от этой практики в прошлом году, когда дебютировал как лидер конференции и не пригласил ни одного политика из "Альтернативы для Германии".

"Я тогда сказал, что не хочу стелить красную дорожку для правой экстремистской партии", – пояснил он.

"Но я считаю, что мое прошлогоднее решение было правильным – особенно после недавних разоблачений", – добавил он, намекнув на разоблачение тайной встречи между правыми экстремистами и политиками "Альтернативы для Германии" относительно планов "ремиграции".

По словам Хойсгена, правой ассоциации "Союз ценностей", глава которой Ганс-Георг Маасен планирует основать партию, также не место на конференции по безопасности.

Недавно созданная партия левой радикалки и "подруги Путина" Сары Вагенкнехт BSW также не приглашена на одну из важнейших в мире встреч политиков и экспертов по политике безопасности.