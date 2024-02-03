У Берліні 150 тисяч людей вийшли на протест проти ультраправих

У Берліні понад 150 тисяч людей зібралися в суботу попри дощ на демонстрацію проти ультраправої "Альтернативи для Німеччини" і правих екстремістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

Дані про понад 150 тисяч демонстрантів у суботу вдень виданню навела речниця поліції Аня Діршке. Організатори ж заявили навіть про близько 300 тисяч учасників.

Попередньо поліція говорила про 65 тисяч учасників, а організатори на сцені казали про "десятки тисяч тих, хто прийшов" до будівлі парламенту.

фото: Reuters

Протести також відбувалися в таких містах, як Дрезден і Ганновер.

"Незалежно від того, в Айзенаху, Гомбурзі чи Берліні: у малих і великих містах по всій країні багато громадян збираються разом, щоб протестувати проти забуття, проти ненависті та мови ворожнечі", – написав канцлер Олаф Шольц у Twitter (Х).

Він сказав, що протести є "сильним знаком на користь демократії та нашої конституції".

Протягом трьох тижнів по всій Німеччині десятки тисяч людей виходять на вулиці проти ультраправих. Поштовхом до протестів став репортаж медіакомпанії Correctiv про зустріч радикальних правих 25 листопада в Потсдамі, на якому також були присутні політики "Альтернативи для Німеччини" та окремі члени ХДС і вкрай консервативного "Союзу цінностей".

На зустрічі обговорювали ідею депортації з Німеччини сотень тисяч іммігрантів.

За кампанією проти ненависті та за толерантність стоїть альянс "Рука в руку", що об'єднує понад 1300 організацій.