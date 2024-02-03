В Берлине 150 тысяч человек вышли на протест против ультраправых

В Берлине более 150 тысяч человек собрались в субботу несмотря на дождь на демонстрацию против ультраправой "Альтернативы для Германии" и правых экстремистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.

Данные о более 150 тысяч демонстрантов в субботу днем изданию привела пресс-секретарь полиции Аня Диршке. Организаторы же заявили даже об около 300 тысяч участников.

Предварительно полиция говорила о 65 тысячах участников, а организаторы на сцене говорили о "десятках тысяч тех, кто пришел" к зданию парламента.

ФОТО: REUTERS

Протесты также происходили в таких городах, как Дрезден и Ганновер.

"Независимо от того, в Айзенахе, Гомбурге или Берлине: в малых и больших городах по всей стране многие граждане собираются вместе, чтобы протестовать против забвения, против ненависти и языка вражды", – написал канцлер Олаф Шольц в Twitter (Х).

Он сказал, что протесты являются "сильным знаком в пользу демократии и нашей конституции".

В течение трех недель по всей Германии десятки тысяч людей выходят на улицы против ультраправых. Толчком к протестам стал репортаж медиакомпании Correctiv о встрече радикальных правых 25 ноября в Потсдаме, на которой также присутствовали политики "Альтернативы для Германии" и отдельные члены ХДС и крайне консервативного "Союза ценностей".

На встрече обсуждали идею депортации из Германии сотен тысяч иммигрантов.

За кампанией против ненависти и за толерантность стоит альянс "Рука в руку", объединяющий более 1300 организаций.