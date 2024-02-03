ЗМІ: Україна та Німеччина укладуть угоду про "гарантії безпеки" в лютому

Проєкт угоди про "гарантії безпеки" між Україною та Німеччиною вже готовий, а сам договір може бути підписаний у лютому.

Про це повідомило видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише німецьке агентство DPA.

Згідно з повідомленням газети, на переговорах про партнерство у сфері безпеки між Німеччиною та Україною вже є проєкт угоди.

Метою є підписання міжурядової угоди під час Мюнхенської конференції з безпеки. Згідно з повідомленням, підписання заплановане на 16 лютого.

У відповідь на запит DPA речниця уряду зазначила, що переговори між федеральним канцлером Шольцом і президентом України Зеленським про безпекове партнерство продовжаться найближчим часом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц натякав на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.

А 3 лютого у межах візиту французької делегації до Києва відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

В ОП заявили, що переговори наблизили до фіналізації договору.

Президент Франції Емманюель Макрон раніше оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".