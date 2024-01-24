Шольц каже, що Україна й Німеччина близькі до узгодження "гарантій безпеки"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін та Київ можуть невдовзі узгодити угоду про безпекові зобов’язання відповідно до Рамкової декларації "Групи семи", ухваленої на саміті НАТО в липні 2023 року.

Про це Шольц сказав на пресконференції 24 січня зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Берліні, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Канцлер ФРН заявив, що активно спілкується з президентом України Володимиром Зеленським, нагадавши про сьогоднішню телефонну розмову, в якій велику роль відігравало питання "безпекового партнерства".

"Я виходжу з того, що ми невдовзі це фіналізуємо…У мене є відчуття, що ми перебуваємо на порозі завершальних переговорів", – сказав Шольц. Він пообіцяв оголосити подробиці тоді, коли документ буде готовий.

Про останній раунд консультацій щодо "гарантій безпеки" між Україною та Німеччиною повідомлялось наприкінці грудня. Також відомо, що відповідну угоду Київ готується підписати з Парижем.

Як відомо, більшість двосторонніх угод між Україною і партнерами, які приєдналися до рамкової декларації G7, ще на етапі переговорів. У середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.

"Європейська правда" детально розповідає про значення цього документа у статті Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.