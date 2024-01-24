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Шольц каже, що Україна й Німеччина близькі до узгодження "гарантій безпеки"

Середа, 24 січня 2024, 22:05

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін та Київ можуть невдовзі узгодити угоду про безпекові зобов’язання відповідно до Рамкової декларації "Групи семи", ухваленої на саміті НАТО в липні 2023 року.

Про це Шольц сказав на пресконференції 24 січня зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Берліні, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Канцлер ФРН заявив, що активно спілкується з президентом України Володимиром Зеленським, нагадавши про сьогоднішню телефонну розмову, в якій велику роль відігравало питання "безпекового партнерства".

"Я виходжу з того, що ми невдовзі це фіналізуємо…У мене є відчуття, що ми перебуваємо на порозі завершальних переговорів", – сказав Шольц. Він пообіцяв оголосити подробиці тоді, коли документ буде готовий.

Україна і Німеччина провели новий раунд консультацій про "гарантії безпеки"

Про останній раунд консультацій щодо "гарантій безпеки" між Україною та Німеччиною повідомлялось наприкінці грудня. Також відомо, що відповідну угоду Київ готується підписати з Парижем.

Як відомо, більшість двосторонніх угод між Україною і партнерами, які приєдналися до рамкової декларації G7, ще на етапі переговорів. У середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.

"Європейська правда" детально розповідає про значення цього документа у статті Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.

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