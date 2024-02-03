В ОП оголосили про фіналізцією безпекового договору з Францією

У межах візиту французької делегації до Києва відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

Про це у суботу повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

За інформацією ОП, команди обговорили доопрацьований проєкт угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", – підкреслив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква

Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також натякнув на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.

У середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.

"Європейська правда" детально розповідає про значення цього документа у статті Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.