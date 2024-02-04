Литва – одна з країн, які купують 155-мм артилерійські снаряди у рамках великого контракту НАТО, підписаного наприкінці січня.

Про це повідомляє LRT, пише "Євопейська правда".

У Міністерстві оборони Литви підтвердили ЗМІ, що Вільнюс – серед тих, хто бере участь у великій закупівлі НАТО 155-мм артилерійських снарядів на 1,1 млрд євро.

Контракт нещодавно підписали з французькою Nexter та німецькою Junghans Microtec. Поставки мають початися наприкінці 2025 року.

Угода є важливим рішенням на тлі зростання безпекової напруги у всьому світі та вичерпання запасів союзників внаслідок війни в Україні.

Нагадаємо, міністри оборони країн ЄС на зустрічі у Брюсселі домовилися, що виконають свою обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів – однак пізніше, ніж планували торік.