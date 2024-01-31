Міністр оборони Естонії повідомив, коли Україна отримає обіцяний мільйон снарядів від ЄС

Міністри оборони країн ЄС на зустрічі у Брюсселі домовилися, що виконають свою обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів – однак пізніше, ніж планували торік.

Про це у Twitter (X) написав глава Міноборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє "Європейська правда".

"Ми щойно домовилися з міністрами оборони ЄС, що виконаємо свою обіцянку поставити в Україну мільйон артилерійських снарядів", – зазначив естонський міністр.

За його словами, до кінця березня буде досягнуто показника в 500 тисяч снарядів, а до кінця року – 1,1 мільйона.

Виробничі потужності ЄС зростуть до показника у 1,5 мільйона до кінця 2024 року, додав Певкур.

Нагадаємо, у березні 2023 року ЄС розробив план із надання Україні мільйона артилерійських снарядів, одного з ключових озброєнь у повномасштабній російсько-українській війні. Його метою була поставка мільйона снарядів до березня 2024 року.

На початку січня в Єврокомісії висловлювали впевненість, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що процес загальмувався.

За даними Reuters від початку грудня, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч з обіцяного мільйона.

На початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.

Раніше у Єврокомісії закликали країни ЄС тиснути на оборонно-промисловий комплекс для нарощення виробництва снарядів для України.