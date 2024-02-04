Литва – одна из стран, которые покупают 155-мм артиллерийские снаряды в рамках крупного контракта НАТО, подписанного в конце января.

Об этом сообщает LRT, пишет "Евопейская правда".

В Министерстве обороны Литвы подтвердили СМИ, что Вильнюс – среди тех, кто участвует в большой закупке НАТО 155-мм артиллерийских снарядов на 1,1 млрд евро.

Контракт недавно подписали с французской Nexter и немецкой Junghans Microtec. Поставки должны начаться в конце 2025 года.

Соглашение является важным решением на фоне роста напряжения безопасности во всем мире и исчерпания запасов союзников в результате войны в Украине.

Напомним, министры обороны стран ЕС на встрече в Брюсселе договорились, что выполнят свое обещание поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов – однако позже, чем планировали в прошлом году.