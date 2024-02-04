Заступник міністра сільського господарства Польщі вдруге приїхав з перевірками на кордон з Україною

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак другий день поспіль вирушає наглядати за перевіркою сільгосптоварів, які ввозяться з України.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У своїх соцмережах Колодзєйчак заявив, що у неділю їде з перевірками на КПП Ягодин-Дорогуськ, тоді як у суботу цілий день провів з перевірками у Грубешуві.

📢 Wiceminister @EKOlodziejczak_ rozpoczął kontrole na granicy. Wczoraj był w Hrubieszowie, a dziś prowadzi kontrolę na przejściu granicznym w Dorohusku.

💬 Polska granica będzie szczelna jak nigdy dotąd. pic.twitter.com/sVYi7E6WZ6 February 4, 2024

"Сьогоднішній прикордонний контроль є результатом конкретних вказівок: нульова толерантність до будь-яких порушень. Я буду стояти на сторожі польських фермерів і виробництва польських продуктів харчування. Ніхто не матиме жодних сумнівів, що наш ринок добре захищений. Прем'єр-міністр Дональд Туск чітко дав зрозуміти: ніхто не повинен мати ані найменшого сумніву, що заборонені українські товари потрапляють до Польщі" – підкреслив Колодзєйчак.

Він також опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні, супроводивши це коментарем, що висновком може бути тільки ембарго на українську заморожену малину, якої, за його словами, у 2023 році до Польщі ввезли понад 60 тисяч тонн.

Zapleśniałe maliny cofnięte na Ukrainę.



Po takich malinach może być jeden wniosek: embargo na ukraińskie maliny mrożone, których do Polski w 2023 roku przyjechało ponad 60 tysięcy ton. pic.twitter.com/smqP7953C5 — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) February 4, 2024

Поїздки заступника міністра відбуваються на тлі протестів польських фермерів, які невдоволені пропозицією Єврокомісії ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС.

Міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський зі свого боку заявив, що спробує запобігти новим блокадам доріг протестуючими фермерами шляхом переговорів з ними. Він оголосив, що у понеділок поїде на КПП з Україною і подивиться, як проходять перевірки, а на вівторок планується зустріч з організаціями аграріїв.

"Ми хочемо знати головні вимоги фермерів: чи питання до зниження прибутків, чи до регулювань за "Європейським зеленим курсом", чи справа у напливу товарів. І ми ведемо двосторонні переговори з Україною", – сказав він.

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