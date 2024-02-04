Заместитель министра сельского хозяйства Польши начал ездить с проверками на границу с Украиной

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак второй день подряд отправляется наблюдать за проверкой сельхозтоваров, которые ввозятся из Украины.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В своих соцсетях Колодзейчак заявил, что в воскресенье едет с проверками на КПП Ягодин-Дорогуск, тогда как в субботу целый день провел с проверками в Грубешуве.

📢 Wiceminister @EKOlodziejczak_ rozpoczął kontrole na granicy. Wczoraj był w Hrubieszowie, a dziś prowadzi kontrolę na przejściu granicznym w Dorohusku.

💬 Polska granica będzie szczelna jak nigdy dotąd. pic.twitter.com/sVYi7E6WZ6 February 4, 2024

"Сегодняшний пограничный контроль является результатом конкретных указаний: нулевая толерантность к любым нарушениям. Я буду стоять на страже польских фермеров и производства польских продуктов питания. Никто не будет иметь никаких сомнений, что наш рынок хорошо защищен. Премьер-министр Дональд Туск четко дал понять: никто не должен иметь ни малейшего сомнения, что запрещенные украинские товары попадают в Польшу", – подчеркнул Колодзейчак.

Он также опубликовал фото некачественной замороженной малины, которую развернули на границе, сопроводив это комментарием, что выводом может быть только эмбарго на украинскую замороженную малину, которой, по его словам, в 2023 году в Польшу ввезли более 60 тысяч тонн.

Zapleśniałe maliny cofnięte na Ukrainę.



Po takich malinach może być jeden wniosek: embargo na ukraińskie maliny mrożone, których do Polski w 2023 roku przyjechało ponad 60 tysięcy ton. pic.twitter.com/smqP7953C5 — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) February 4, 2024

Поездки заместителя министра происходят на фоне протестов польских фермеров, которые недовольны предложением Еврокомиссии еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС.

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский со своей стороны заявил, что попытается предотвратить новые блокады дорог протестующими фермерами путем переговоров с ними. Он объявил, что в понедельник поедет на КПП с Украиной и посмотрит, как проходят проверки, а на вторник планируется встреча с организациями аграриев.

"Мы хотим знать главные требования фермеров: их больше беспокоит снижение доходов, или правила в рамках "Европейского зеленого курса", или дело в наплыве товаров. И мы ведем двусторонние переговоры с Украиной", – сказал он.

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