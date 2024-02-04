Кемерон: Потрібно припинити розмови про патову ситуацію і те, що час не на боці України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон повиннен зробити все можливе, щоб згуртувати інші країни на підтримку України в загарбницькій війні, що проти неї веде РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Sunday Times.

"(Президент РФ Владімір) Путін вже зазнав величезної стратегічної поразки, і нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію або про те, що час не на боці України", – зазначив він під час візиту на Близький Схід.

Глава МЗС вказав, що економіка Великої Британії в 25 разів більша за російську, тому вона абсолютно точно може продемонструвати, що час на їхньому боці, а не на боці Путіна.

Міністр додав, що це послання він намагатиметься донести до Дональда Трампа, якщо той повернеться до Білого дому. Він також заявив, що "найбільше хвилюється саме за Україну, тому що для мене це виклик нашому поколінню".

"Це як у 1930-х роках, коли ми не зробили достатньо, щоб зупинити агресію (нацистської Німеччини)... Вторгнення Путіна в Україну є найбільш кричущим прикладом вторгнення однієї держави в іншу", – наголосив Кемерон.

Відкидаючи твердження парламентського комітету з питань розвідки та безпеки про те, що Британія "сильно недооцінила" загрозу з боку РФ під час його прем'єрства в 2010-2016 роках, глава МЗС сказав, що Лондон був лідером у закликах до санкцій після вторгнення Путіна до Криму в 2014 році.

"Тоді це було набагато складнішим аргументом через певну "плутанину" навколо того, що відбувалося в політичному плані в Україні (після втечі тодішнього президента Януковича до РФ). Але я не був розгублений... Було зрозуміло, що це було вторгнення, але це ускладнювалось тим, що були інші країни в Європі, які не хотіли запроваджувати санкції та чинити тиск", – визнав Кемерон.

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Захід повинен забезпечити поразку Росії в Україні, інакше ризикує зазнати нападу з боку диктаторських режимів, таких як Китай.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у промові 16 січня оголосив про початок нової ери – ери передвоєнного світу.

А голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, закликав до трансформації боєздатності Альянсу в епоху непередбачуваності, в якій може трапитись "будь-що".