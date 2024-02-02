Глава Міноборони Британії пояснив, чому Захід має забезпечити поразку РФ в Україні

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Захід повинен забезпечити поразку Росії в Україні, інакше ризикує зазнати нападу з боку диктаторських режимів, таких як Китай.

Як повідомляє "Європейська правда", про це британський міністр сказав в інтерв’ю The Telegraph.

За його словами, "режими, які не вірять в демократію", спостерігають за війною в Україні і можуть почати атакувати західні держави, якщо вирішать, що у них "вичерпався запас міцності".

Говорячи про поїздку до Вашингтона цього тижня, де він зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном та Ентоні Блінкеном, державним секретарем США, Шаппс сказав, що Захід повинен "дуже, дуже чітко усвідомити, що це екзистенційна проблема" і йдеться не тільки про Україну.

"Всі дивляться – іранці дивляться. Невже у нас просто вичерпаються сили, урветься терпіння і ми просто підемо геть? Китай буде спостерігати в Індо-Тихоокеанському регіоні, Північна Корея буде спостерігати. Для наших власних національних інтересів, і, безумовно, для західного цивілізованого світу, життєво важливо, щоб Україна була успішною у своїй власній країні", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у промові 16 січня оголосив про початок нової ери – ери передвоєнного світу.

А голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, закликав до трансформації боєздатності Альянсу в епоху непередбачуваності, в якій може трапитись "будь-що".