Кэмерон: Нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и то, что время не на стороне Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон должен сделать все возможное, чтобы сплотить другие страны в поддержку Украины в захватнической войне, которую против нее ведет РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Sunday Times.

"(Президент РФ Владимир) Путин уже потерпел огромное стратегическое поражение, и нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации или о том, что время не на стороне Украины", – отметил он во время визита на Ближний Восток.

Глава МИД указал, что экономика стран Запада в 25 раз больше российской, поэтому она совершенно точно может продемонстрировать, что время на их стороне, а не на стороне Путина.

Министр добавил, что это послание он постарается донести до Дональда Трампа, если тот вернется в Белый дом. Он также заявил, что "больше всего волнуется именно за Украину, потому что для меня это вызов нашему поколению".

"Это как в 1930-х годах, когда мы не сделали достаточно, чтобы остановить агрессию (нацистской Германии)... Вторжение Путина в Украину является наиболее вопиющим примером вторжения одного государства в другое", – подчеркнул Кэмерон.

Отвергая утверждение парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности о том, что Британия "сильно недооценила" угрозу со стороны РФ во время его премьерства в 2010-2016 годах, глава МИД сказал, что Лондон был лидером в призывах к санкциям после вторжения Путина в Крым в 2014 году.

"Тогда это было гораздо более сложным аргументом из-за определенной "путаницы" вокруг того, что происходило в политическом плане в Украине (после бегства тогдашнего президента Януковича в РФ). Но я не был растерян... Было понятно, что это было вторжение, но это осложнялось тем, что были другие страны в Европе, которые не хотели вводить санкции и оказывать давление", – признал Кэмерон.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Запад должен обеспечить поражение России в Украине, иначе рискует подвергнуться нападению со стороны диктаторских режимов, таких как Китай.

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс в речи 16 января объявил о начале новой эры – эры предвоенного мира.

А председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, призвал к трансформации боеспособности Альянса в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться "что угодно"