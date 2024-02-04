ЗМІ: Очільник турецької розвідки зустрівся з лідером ХАМАС

Керівник національної розвідки Туреччини Ібрагім Калін зустрівся в катарській Досі з головою політичного бюро терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїлом Ханія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє турецька державна телерадіокомпанія TRT.

За інформацією журналістів, вони обговорили перспективи припинення вогню в Газі, можливі нові обміни полоненими між Ізраїлем та ХАМАСом, а також гуманітарну допомогу, що надходить до сектору.

Сторони також наголосили, що створення незалежної палестинської держави зі столицею в Єрусалимі є основою стабільності в регіоні, йдеться в публікації TRT.

Ця зустріч відбулася на тлі переговорів можливої угоди про призупинення війни між Ізраїлем і ХАМАСом, а також звільнення цивільних заручників, захоплених угрупованням під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Минулими вихідними в Парижі керівники розвідок і високопосадовці з Катару, Єгипту, США та Ізраїлю домовилися про рамкові умови, в основі яких лежить 45-денна пауза у військових діях.

У той час як ХАМАС заявив, що вивчає пропозицію, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виключив звільнення тисяч в'язнів ХАМАСу або виведення військ з Гази в межах потенційної домовленості про звільнення заручників, залишивши перспективи досягнення угоди неясними.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що гуманітарні питання в секторі Гази будуть головним пріоритетом для державного секретаря США Ентоні Блінкена під час його візиту цього тижня на Близький Схід.

Водночас ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість уповільнення або призупинення поставок деяких видів зброї до Ізраїлю, щоб змусити Тель-Авів дослухатися до давніх закликів Вашингтона скоротити масштаб військової операції в Газі.

Перед цим у медіа з'явилася інформація, що у Євросоюзі розробили план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту.