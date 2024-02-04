Салліван назвав пріоритет Блінкена під час його візиту на Близький Схід

Гуманітарні питання в секторі Гази, де Ізраїль продовжує військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС, будуть головним пріоритетом для державного секретаря США Ентоні Блінкена під час його візиту цього тижня на Близький Схід.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

В інтерв'ю CBS він зазначив, що головним пріоритетом для Блінкена в цій поїздці, яка включатиме зупинки в Ізраїлі, Єгипті, Катарі, Саудівській Аравії та на Західному березі річки Йордан, буде отримання гуманітарної допомоги для палестинців Гази.

"Потреби палестинського народу – це те, що буде в центрі уваги", – сказав Салліван.

За його словами, США вважають життєво важливим укладення угоди про звільнення решти заручників, захоплених ХАМАСом під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, зокрема американських заручників, а також супутню гуманітарну паузу.

"Це в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів. Ми будемо наполягати на цьому невпинно. Тому для нас це є першочерговим пріоритетом", – додав Салліван.

Він вказав, що коли йдеться про таку угоду, м'яч на полі ХАМАСу, уточнивши, що Ізраїль висунув свою пропозицію.

Раніше повідомляли, що державний секретар США Ентоні Блінкен вирушає з новим візитом на Близький Схід.

Востаннє американський держсекретар відвідував Близький Схід на початку січня. Він відвідав Туреччину, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет та Ізраїль, а також побував на Західному березі річки Йордан і зупинявся в Греції.

ЗМІ раніше повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість уповільнення або призупинення поставок деяких видів зброї до Ізраїлю, щоб змусити Тель-Авів дослухатися до давніх закликів Вашингтона скоротити масштаб військової операції в Газі.