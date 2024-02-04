СМИ: Глава турецкой разведки встретился с лидером ХАМАС

Глава национальной разведки Турции Ибрагим Калин встретился в катарской Дохе с главой политического бюро террористической группировки ХАМАС Исмаилом Хания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает турецкая государственная телерадиокомпания TRT.

По информации журналистов, они обсудили перспективы прекращения огня в Газе, возможные новые обмены пленными между Израилем и ХАМАСом, а также гуманитарную помощь, поступающую в сектор.

Стороны также подчеркнули, что создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме является основой стабильности в регионе, говорится в публикации TRT.

Эта встреча состоялась на фоне переговоров возможного соглашения о приостановлении войны между Израилем и ХАМАСом, а также освобождения гражданских заложников, захваченных группировкой во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

В минувшие выходные в Париже руководители разведок и высокопоставленные чиновники из Катара, Египта, США и Израиля договорились о рамочных условиях, в основе которых лежит 45-дневная пауза в военных действиях.

В то время как ХАМАС заявил, что изучает предложение, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исключил освобождение тысяч заключенных ХАМАСа или вывод войск из Газы в рамках потенциальной договоренности об освобождении заложников, оставив перспективы достижения соглашения неясными.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что гуманитарные вопросы в секторе Газа будут главным приоритетом для государственного секретаря США Энтони Блинкена во время его визита на этой неделе на Ближний Восток.

В то же время СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность замедления или приостановления поставок некоторых видов оружия в Израиль, чтобы заставить Тель-Авив прислушаться к давним призывам Вашингтона сократить масштаб военной операции в Газе.

Перед этим в медиа появилась информация, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.