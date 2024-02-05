У Німеччині продовжилися масові протести проти ультраправих

Масові демонстрації проти правого екстремізму продовжилися в Німеччині в неділю, 4 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Так, у Бремені, населення якого становить близько 575 000 осіб, за даними поліції, на вулиці вийшли близько 16 500 демонстрантів. Організатори нарахували 25 000 тих, хто прийшов.

На плакатах і транспарантах, які несли учасники акції, були такі гасла, як "За солідарне суспільство" і "Всі разом проти ухилу вправо".

"Якщо праві будуть в уряді, вони крок за кроком зруйнують правову державу і створять сучасну фашистську систему", – заявила на акції представниця Бременської ради у справах біженців.

Аналогічні, менш численні акції відбулися 4 лютого і в деяких інших містах Німеччини. Зокрема, у Магдебурзі, Гальберштадті та Вайсенфельсі у федеральній землі Саксонія-Ангальт на вулиці вийшло загалом понад 1500 осіб. У Магдебурзі лейтмотивом демонстрації, організованої "Антирасистською мережею Саксонія-Ангальт", став протест проти расизму.

Напередодні, 3 лютого, масштабні акції проти праворадикальних ідей відбулися в Берліні, Дрездені, Фрайбурзі, Крефельді та деяких інших містах Німеччини.

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав виступи 3 і 4 лютого "чітким сигналом" на підтримку демократії та Основного закону.

За результатами опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Insa для таблоїда Bild am Sonntag, 55% жителів Німеччини підтримують демонстрації проти праворадикальних ідей. 26% респондентів вказали, що проти таких акцій, ще 12% зізналися, що такі демонстрації їм байдужі.

Протягом трьох тижнів по всій Німеччині десятки тисяч людей виходять на вулиці проти ультраправих. Поштовхом до протестів став репортаж медіакомпанії Correctiv про зустріч радикальних правих 25 листопада в Потсдамі, на якому також були присутні політики "Альтернативи для Німеччини" та окремі члени ХДС і вкрай консервативного "Союзу цінностей".

На зустрічі обговорювали ідею депортації з Німеччини сотень тисяч іммігрантів.