В Германии продолжились массовые протесты против ультраправых

Массовые демонстрации против правого экстремизма продолжились в Германии в воскресенье, 4 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Так, в Бремене, население которого составляет около 575 000 человек, по данным полиции, на улицы вышли около 16 500 демонстрантов. Организаторы насчитали 25 000 пришедших.

На плакатах и транспарантах, которые несли участники акции, были такие лозунги, как "За солидарное общество" и "Все вместе против уклона вправо".

"Если правые будут в правительстве, они шаг за шагом разрушат правовое государство и создадут современную фашистскую систему", – заявила на акции представительница Бременского совета по делам беженцев.

Аналогичные, менее многочисленные акции состоялись 4 февраля и в некоторых других городах Германии. В частности, в Магдебурге, Гальберштадте и Вайсенфельсе в федеральной земле Саксония-Анхальт на улицы вышло всего более 1500 человек. В Магдебурге лейтмотивом демонстрации, организованной "Антирасистской сетью Саксония-Анхальт", стал протест против расизма.

Накануне, 3 февраля, масштабные акции против праворадикальных идей состоялись в Берлине, Дрездене, Фрайбурге, Крефельде и некоторых других городах Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал выступления 3 и 4 февраля "четким сигналом" в поддержку демократии и Основного закона.

По результатам опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Insa для таблоида Bild am Sonntag, 55% жителей Германии поддерживают демонстрации против праворадикальных идей. 26% респондентов указали, что против таких акций, еще 12% признались, что такие демонстрации им безразличны.

В течение трех недель по всей Германии десятки тысяч людей выходят на улицы против ультраправых. Толчком к протестам стал репортаж медиакомпании Correctiv о встрече радикальных правых 25 ноября в Потсдаме, на которой также присутствовали политики "Альтернативы для Германии" и отдельные члены ХДС и крайне консервативного "Союза ценностей".

На встрече обсуждали идею депортации из Германии сотен тысяч иммигрантов.