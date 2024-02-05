CNN: США знищили або пошкодили 84 з 85 цілей в Іраку та Сирії

Сполучені Штати знищили або пошкодили 84 з 85 цілей в Сирії та Іраку під час серії авіаударів, яких вони завдали у п'ятницю у відповідь на загибель американських військових на базі в Йорданії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на двох анонімних представників Міноборони США.

За словами співрозмовників з Пентагону, всі, крім однієї з 85 цілей, були "знищені або функціонально пошкоджені".

Повний аналіз після ударів все ще триває, але один із посадовців заявив CNN, що немає жодних ознак того, що під час операції загинули члени іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Президент США Джо Байден заявив журналістам, які подорожували з ним до штату Невада в неділю, що ці удари спрямовані на стримування та підрив діяльності бойовиків у регіоні.

Це був перший випадок, коли Сполучені Штати завдали ударів одночасно в обох країнах. До списку цілей входили центри управління, розвідувальні центри, склади ракет, ракетні установки, склади для зберігання безпілотників тощо.

Раніше повідомляли, що президент США Джо Байден дав "зелене світло" авіаударам по цілях у Сирії та в Іраку у відповідь на загибель американських військових на базі в Йорданії ще у понеділок, 29 січня, вранці.

Удари тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії. У цій операції були залучені численні літаки, в тому числі бомбардувальники B-1, що випустили понад 125 високоточних керованих боєприпасів.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.