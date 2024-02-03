CNN: Байден схвалив авіаудари по Іраку та Сирії ще в понеділок вранці

Президент США Джо Байден дав "зелене світло" авіаударам по цілях у Сирії та в Іраку у відповідь на загибель американських військових на базі в Йорданії ще у понеділок вранці.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Одразу після того, як офіційні особи США у Вашингтоні отримали повідомлення про обстріл бази в Йорданії минулих вихідних, що призвело до загибелі трьох американських військовослужбовців, президенту Джо Байдену в неділю представили низку варіантів помсти, кажуть джерела.

У понеділок на зустрічі в ситуаційній кімнаті зі своїми головними радниками з національної безпеки Байден дав конкретне "зелене світло" першій серії ударів в Іраку та Сирії, які були завдані ввечері в п’ятницю. США заявили, що було вражено 85 цілей.

Крім того, на тій самій ранковій зустрічі в понеділок президент був поінформований про те, що, згідно з джерелами, у недільній атаці безпілотника винні групи бойовиків, яких підтримує Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Найближчими днями команда національної безпеки президента працювала в тісній координації з Міністерством оборони, відстежуючи умови в регіоні, щоб завершити плани.

Офіційні особи повідомили журналістам у п'ятницю ввечері, що погода в регіоні була значним фактором, чому удари були проведені тоді, коли вони й відбулися.

Високопоставлені посадовці з багатьох відомств зібралися в четвер, а потім у п’ятницю вранці для "останньої перевірки" перед тим, як перейти до операції.

Удари тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії. У цій операції були залучені численні літаки, в тому числі бомбардувальники B-1, що випустили понад 125 високоточних керованих боєприпасів.

Байден заявив, що відповідь Сполучених Штатів на удар по базі в Йорданії "буде продовжуватися в той час і в тих місцях, які ми виберемо".