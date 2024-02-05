CNN: США уничтожили или повредили 84 из 85 целей в Ираке и Сирии

Соединенные Штаты уничтожили или повредили 84 из 85 целей в Сирии и Ираке во время серии авиаударов, которые они нанесли в пятницу в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на двух анонимных представителей Минобороны США.

По словам собеседников из Пентагона, все, кроме одной из 85 целей, были "уничтожены или функционально повреждены".

Полный анализ после ударов все еще продолжается, но один из чиновников заявил CNN, что нет никаких признаков того, что во время операции погибли члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Президент США Джо Байден заявил журналистам, которые путешествовали с ним в штат Невада в воскресенье, что эти удары направлены на сдерживание и подрыв деятельности боевиков в регионе.

Это был первый случай, когда Соединенные Штаты нанесли удары одновременно в обеих странах. В список целей входили центры управления, разведывательные центры, склады ракет, ракетные установки, склады для хранения беспилотников и тому подобное.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден дал зеленый свет авиаударам по целям в Сирии и в Ираке в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании еще в понедельник, 29 января, утром.

Удары продолжались около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии. В этой операции были задействованы многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики B-1, выпустившие более 125 высокоточных управляемых боеприпасов.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов, в частности по иранским военным объектам и объектам в Ираке и Сирии, в ответ на атаки на американские цели, в частности на базу на севере Иордании.