У Фінляндії починають обговорення реформи для більшого залучення жінок до оборони

У Фінляндії спеціальна робоча група внесла свої пропозиції щодо реформи існуючої системи призову до армії з метою підвищити участь жінок у національній системі оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Антті Хяккянен.

Міністр зазначив, що мета реформи системи призову – збільшити залученість жінок до системи оборони.

"Це дуже важлива тема, оскільки безпека Фінляндії залежить від того, який внесок кожного з нас у національну оборону… Я ретельно вивчу пропозицію і внесу свої рекомендації. Очікую на активне громадське обговорення щодо призову та більшого залучення жінок на військову службу", – написав Антті Хяккянен.

Він додав, що навесні планують розглянути зміни також щодо резервістів та щодо цивільної служби.

"Це комплексний пакет, мета якого – підвищити безпеку фінів, навіть в умовах сусідства з небезпечною країною… У хорошому суспільстві права супроводжуються обов’язками. Тож кожен з нас має поставити собі запитання, яким може бути його внесок", – зазначив Хяккянен.

У пропозиції йдеться про запровадження у навчальних закладах Дня захисту вітчизни для 17-річних, який буде повністю присвячений тому, якою є безпекова ситуація Фінляндії, як побудована національна система оборони, призов, та що добровільно йти на строкову службу можуть у тому числі дівчата.

Ідея полягає у тому, щоб молоді люди завчасно дізнавалися про свої права, обов’язки та можливості у цьому питанні.

Призов буде відбуватися після проведення цих ознайомчих днів, з нововведеням, що хлопці і зацікавлені дівчата будуть проходити усі супутні події разом, а завчасна оцінка стану здоров’я буде проводитися для обох статей.

Останнім часом питання про реформу системи призову активізувалося також у Литві.

У Швеції з цього року вперше з 1990-х років відновили цивільну службу за призовом.