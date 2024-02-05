В Финляндии обеспокоились из-за массовых заявок резервистов о переводе на гражданскую службу

В Финляндии обсуждают ограничение возможности для резервистов переводиться на гражданскую службу из-за нарастания такой тенденции.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Пятница предыдущей недели стала исторически рекордным днем по количеству заявок от резервистов о переводе на гражданскую службу – их подали 293. Всего за февраль было уже 675 заявок, хотя месяц только начинается, за весь январь – 255.

Дополнительный всплеск заявок произошел после комментария министра обороны Антти Хяккянена о том, что такую возможность следовало бы ограничить, поскольку на фоне полномасштабной войны России против Украины начался серьезный отток резервистов и это в перспективе угрожает обороноспособности страны. Всего за этот период из резерва ушли более 3800 человек, из них более 1600 за последний год.

Министр хочет уже весной 2024 года добиться принятия закона, который сделал бы невозможным использование нынешних лазеек для перехода резервистов на гражданскую службу.

В Вооруженных силах на вопрос СМИ отметили, что пока отток резервистов не повлиял на обороноспособность страны, но в целом общий призыв является основой национальной обороны.

"Те, кто подают заявки о переводе на альтернативную службу, сейчас по закону имеют право на это. Но стоит исследовать этот вопрос, чтобы обеспечить, что это не ударит по нашей обороноспособности в реальной ситуации", – говорится в комментарии.

Всего в резерве Вооруженных сил Финляндии – 870 тысяч человек. Плановая численность армии на случай военного положения – 280 тысяч человек.

Также в Финляндии начали обсуждение реформы призыва в армию, чтобы повысить участие женщин в национальной системе обороны, однако службу для девушек планируют и в дальнейшем оставлять добровольной.