У Німеччині на акції проти крайніх правих цими вихідними вийшли майже пів мільйона людей

Майже пів мільйона людей взяли участь у демонстраціях проти крайніх правих, які проходили цими вихідними у багатьох містах Німеччини.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

За підрахунками Міністерства внутрішніх справ, по території країни відбулося 120 демонстрацій, у яких сукупно взяли участь понад 480 тисяч людей. Ці цифри називають попередніми, оскільки поліція з деяких земель ще не передала дані.

Найбільшою стала акція у Берліні, де поліція оцінила кількість учасників у 150 тисяч, а організатори – у 300 тисяч.

В окремих містах, як у Франкфурті, демонстрації планували і на понеділок.

"Етноцентрична, расистська ідеологія – це те, чому більше ніколи не має бути місця у нашій країні. Тож дуже добре, що стільки людей беруть участь у цих акціях", – прокоментував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, періодичні масові демонстрації проти ультраправих проходять по всій Німеччині вже кілька тижнів.

Поштовхом до протестів став репортаж медіакомпанії Correctiv про зустріч радикальних правих 25 листопада в Потсдамі, на якому також були присутні політики "Альтернативи для Німеччини" та окремі члени ХДС і вкрай консервативного "Союзу цінностей".

На зустрічі обговорювали ідею депортації з Німеччини сотень тисяч іммігрантів.