В Германии на демонстрации против крайне правых в выходные вышли почти полмиллиона человек

Почти полмиллиона человек приняли участие в демонстрациях против крайне правых, которые проходили в эти выходные во многих городах Германии.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

По подсчетам Министерства внутренних дел, по территории страны состоялось 120 демонстраций, в которых совокупно приняли участие более 480 тысяч человек. Эти цифры называют предварительными, поскольку полиция из некоторых земель еще не передала данные.

Крупнейшей стала акция в Берлине, где полиция оценила количество участников в 150 тысяч, а организаторы – в 300 тысяч.

В отдельных городах, как во Франкфурте, демонстрации планировали и на понедельник.

"Этноцентрическая, расистская идеология – это то, чему больше никогда не должно быть места в нашей стране. Поэтому очень хорошо, что столько людей участвуют в этих акциях", – прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним, периодические массовые демонстрации против ультраправых проходят по всей Германии уже несколько недель.

Толчком к протестам стал репортаж медиакомпании Correctiv о встрече радикальных правых 25 ноября в Потсдаме, на котором также присутствовали политики "Альтернативы для Германии" и отдельные члены ХДС и крайне консервативного "Союза ценностей".

На встрече обсуждали идею депортации из Германии сотен тысяч иммигрантов.