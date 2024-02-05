Німеччина інвестує 16 млрд євро у газові електростанції

Федеральний уряд Німеччини 5 лютого оголосив про виділення 16 мільярдів євро на будівництво чотирьох великих газових електростанцій, які мають задовольнити попит на електроенергію на тлі капітального ремонту енергосистеми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Рішення про інвестиції в газові електростанції урядова коаліція ФРН ухвалила після переговорів між канцлером від Соціал-демократичної партії Олафом Шольцом і міністром економіки, політиком "Партії зелених" Робертом Хабеком.

Угода передбачає створення до 2028 року ринкового механізму збільшення потужностей, аби розширити виробництво електроенергії.

Як заявили в німецькому уряді, нова стратегія "доповнює послідовне розширення використання відновлюваних джерел енергії" і є ключовим фактором для забезпечення стабільного енергопостачання "навіть у часи, коли мало сонця і вітру".

Газові електростанції, переконують у заяві, – "сучасні, дуже гнучкі та дружні до клімату", оскільки вони будуть здатні переобладнані для використання екологічно чистого газу водню, виробленого з відновлюваних джерел.

Прогнозується, що чотири нові станції вироблятимуть до 10 гігават електроенергії, а тендери на їхнє будівництво розпочнуться найближчим часом.

У квітні 2023 року Німеччина зупинила три останні ядерні реактори, незважаючи на попередження, що це призведе до спалювання більшої кількості викопного палива.