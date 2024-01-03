Німеччина за рік уперше виробила понад 50% електроенергії із "зелених" джерел

Частка відновлюваних джерел у виробництві електроенергії в Німеччині за 2023-ий становила 55%, позначивши перший рік, коли цей показник перевищив 50%.

Про це у середу, 3 січня, сповістило Федеральне мережеве агентство ФРН, пише "Європейська правда".

Якщо у 2022 році частка електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, в Німеччині становила 48,42%, то за минулий рік цей показник досяг 55%.

Найбільше виробництво "зеленої" електроенергії припадає на вітрові електростанції: наземні й офшорні ВЕС загалом виробили 31,1% енергії. На сонячні станції припало 12,1%, біомасу – 8,4%, решта 3,4% – на гідроенергетику та інші відновлювані джерела.

В абсолютних показниках загальне виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в ФРН у 2023 році склало 251,2 ТВт-год, що приблизно на 7,5% перевищило показник попереднього року, який становив 233,7 ТВт-год.

Натомість генерація з традиційних джерел енергії у 2023 році становила 197,2 ТВт-год – на 24% менше, ніж роком раніше. Але тоді як використання кам’яного й бурого вугілля помітно впало, природного газу, навпаки, зросло на понад 31%.

При цьому загальне виробництво електроенергії у ФРН за рік впало на понад 9%, а загальне навантаження на мережу – на понад 5%.

Нагадаємо, що у 2020 році в Німеччині частка "зеленої" енергії серед спожитої за півріччя вперше перевищила 50%.

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