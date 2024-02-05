Германия инвестирует 16 млрд евро в газовые электростанции

Федеральное правительство Германии 5 февраля объявило о выделении 16 млрд евро на строительство четырех крупных газовых электростанций, которые должны удовлетворить спрос на электроэнергию на фоне перестройки энергосистемы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Решение об инвестициях в газовые электростанции правительственная коалиция ФРГ приняла после переговоров между канцлером от Социал-демократической партии Олафом Шольцом и министром экономики, политиком "Партии зеленых" Робертом Хабеком.

Соглашение предусматривает создание до 2028 года рыночного механизма увеличения мощностей, чтобы расширить производство электроэнергии.

Как заявили в немецком правительстве, новая стратегия "дополняет последовательное расширение использования возобновляемых источников энергии" и является ключевым фактором для обеспечения стабильного энергоснабжения "даже во времена, когда мало солнца и ветра".

Газовые электростанции, убеждают в заявлении, – "современные, очень гибкие и дружественные к климату", поскольку они будут способны переоборудованы для использования экологически чистого газа водорода, произведенного из возобновляемых источников.

Прогнозируется, что четыре новые станции будут производить до 10 гигаватт электроэнергии, а тендеры на их строительство начнутся в ближайшее время.

В апреле 2023 года Германия остановила три последних ядерных реактора, несмотря на предупреждения, что это приведет к сжиганию большего количества ископаемого топлива.