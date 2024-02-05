У столиці Болгарії фермери вимагали більшої допомоги уряду
Понеділок, 5 лютого 2024, 21:35
У болгарській столиці Софії 5 лютого на вулиці вийшли сотні фермерів вийшли на акцію протесту, звинувачуючи уряд у нездатності вирішити проблеми аграрного сектору – так само, як і в інших європейських країнах.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.
Болгарські фермери стверджували, що розчаровані надмірним регулюванням ЄС, різким зростанням цін на добрива та енергоносії через повномасштабну війну Росії в Україні, збільшенням імпорту сільськогосподарської продукції та заниженими цінами.
Вони закликали міністра сільського господарства Болгарії Кирила Ватева піти у відставку за невиконання своїх обіцянок полегшити адміністративний тягар для аграрного сектору та домогтися компенсацій для фермерів.
Серед вимог, які озвучили протестувальники, були й обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.
"Нагадаю, що наші інтереси не були захищені ні тоді, коли українські товари заполонили нас, ні тоді, коли ми не мали бюджетних гарантій відшкодування збитків, яких ми зазнали через війну в Україні", – заявив голова Асоціації сільгоспвиробників Болгарії Венцислав Варбанов.
Болгарська асоціація виробників зерна оголосила, що її члени можуть приєднатися до протестів у вівторок, 6 лютого, заблокувавши основні дороги країни сільськогосподарською технікою.
Асоціація висловила невдоволення заявою прем'єр-міністра Миколи Дєнькова у відповідь на їхні вимоги про компенсацію, що фінансову підтримку отримають лише ті виробники зерна, які зможуть довести збитки за 2023 рік. Асоціація вимагає компенсації для всіх виробників зерна в тій чи іншій формі.
Нагадаємо, словацькі фермери готові приєднатися до своїх європейських колег у їхніх акціях протесту, які останніми тижнями сколихнули багато країн.
Тим часом у Латвії фермери в 16 містах вийшли на акцію протесту, висунувши як одну з головних вимог заборону продукції з Росії та Білорусі.