У столиці Болгарії фермери вимагали більшої допомоги уряду

У болгарській столиці Софії 5 лютого на вулиці вийшли сотні фермерів вийшли на акцію протесту, звинувачуючи уряд у нездатності вирішити проблеми аграрного сектору – так само, як і в інших європейських країнах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.

Болгарські фермери стверджували, що розчаровані надмірним регулюванням ЄС, різким зростанням цін на добрива та енергоносії через повномасштабну війну Росії в Україні, збільшенням імпорту сільськогосподарської продукції та заниженими цінами.

Фото: АР

Вони закликали міністра сільського господарства Болгарії Кирила Ватева піти у відставку за невиконання своїх обіцянок полегшити адміністративний тягар для аграрного сектору та домогтися компенсацій для фермерів.

Серед вимог, які озвучили протестувальники, були й обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Фото: АР

"Нагадаю, що наші інтереси не були захищені ні тоді, коли українські товари заполонили нас, ні тоді, коли ми не мали бюджетних гарантій відшкодування збитків, яких ми зазнали через війну в Україні", – заявив голова Асоціації сільгоспвиробників Болгарії Венцислав Варбанов.

Болгарська асоціація виробників зерна оголосила, що її члени можуть приєднатися до протестів у вівторок, 6 лютого, заблокувавши основні дороги країни сільськогосподарською технікою.

Асоціація висловила невдоволення заявою прем'єр-міністра Миколи Дєнькова у відповідь на їхні вимоги про компенсацію, що фінансову підтримку отримають лише ті виробники зерна, які зможуть довести збитки за 2023 рік. Асоціація вимагає компенсації для всіх виробників зерна в тій чи іншій формі.

Нагадаємо, словацькі фермери готові приєднатися до своїх європейських колег у їхніх акціях протесту, які останніми тижнями сколихнули багато країн.

Тим часом у Латвії фермери в 16 містах вийшли на акцію протесту, висунувши як одну з головних вимог заборону продукції з Росії та Білорусі.