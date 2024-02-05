В столице Болгарии фермеры требовали большей помощи правительства

В болгарской столице Софии 5 февраля на улицы вышли сотни фермеров вышли на акцию протеста, обвиняя правительство в неспособности решить проблемы аграрного сектора – так же, как и в других европейских странах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

Болгарские фермеры утверждали, что разочарованы чрезмерным регулированием ЕС, резким ростом цен на удобрения и энергоносители из-за полномасштабной войны России в Украине, увеличением импорта сельскохозяйственной продукции и заниженными ценами.

ФОТО: АР

Они призвали министра сельского хозяйства Болгарии Кирилла Ватева уйти в отставку за невыполнение своих обещаний облегчить административное бремя для аграрного сектора и добиться компенсаций для фермеров.

Среди требований, которые озвучили протестующие, были и ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

ФОТО: АР

"Напомню, что наши интересы не были защищены ни тогда, когда украинские товары заполонили нас, ни тогда, когда мы не имели бюджетных гарантий возмещения убытков, которые мы понесли из-за войны в Украине", – заявил председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Болгарии Венцислав Варбанов.

Болгарская ассоциация производителей зерна объявила, что ее члены могут присоединиться к протестам во вторник, 6 февраля, заблокировав основные дороги страны сельскохозяйственной техникой.

Ассоциация выразила недовольство заявлением премьер-министра Николая Денькова в ответ на их требования о компенсации, что финансовую поддержку получат только те производители зерна, которые смогут доказать убытки за 2023 год. Ассоциация требует компенсации для всех производителей зерна в той или иной форме.

Напомним, словацкие фермеры готовы присоединиться к своим европейским коллегам в их акциях протеста, которые в последние недели всколыхнули многие страны.

Тем временем в Латвии фермеры в 16 городах вышли на акцию протеста, выдвинув в качестве одного из главных требований запрет продукции из России и Беларуси.