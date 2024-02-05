В столице Болгарии фермеры требовали большей помощи правительства
Понедельник, 5 февраля 2024, 21:35
В болгарской столице Софии 5 февраля на улицы вышли сотни фермеров вышли на акцию протеста, обвиняя правительство в неспособности решить проблемы аграрного сектора – так же, как и в других европейских странах.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.
Болгарские фермеры утверждали, что разочарованы чрезмерным регулированием ЕС, резким ростом цен на удобрения и энергоносители из-за полномасштабной войны России в Украине, увеличением импорта сельскохозяйственной продукции и заниженными ценами.
Они призвали министра сельского хозяйства Болгарии Кирилла Ватева уйти в отставку за невыполнение своих обещаний облегчить административное бремя для аграрного сектора и добиться компенсаций для фермеров.
Среди требований, которые озвучили протестующие, были и ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
"Напомню, что наши интересы не были защищены ни тогда, когда украинские товары заполонили нас, ни тогда, когда мы не имели бюджетных гарантий возмещения убытков, которые мы понесли из-за войны в Украине", – заявил председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Болгарии Венцислав Варбанов.
Болгарская ассоциация производителей зерна объявила, что ее члены могут присоединиться к протестам во вторник, 6 февраля, заблокировав основные дороги страны сельскохозяйственной техникой.
Ассоциация выразила недовольство заявлением премьер-министра Николая Денькова в ответ на их требования о компенсации, что финансовую поддержку получат только те производители зерна, которые смогут доказать убытки за 2023 год. Ассоциация требует компенсации для всех производителей зерна в той или иной форме.
Напомним, словацкие фермеры готовы присоединиться к своим европейским коллегам в их акциях протеста, которые в последние недели всколыхнули многие страны.
Тем временем в Латвии фермеры в 16 городах вышли на акцию протеста, выдвинув в качестве одного из главных требований запрет продукции из России и Беларуси.