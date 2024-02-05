Латвійські фермери на тракторах протестують проти продукції з РФ та Білорусі

У Латвії фермери в 16 містах вийшли на акцію протесту, висунувши як одну з головних вимог заборону продукції з Росії та Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Фермери виїхали на дороги на тракторах, розмістивши на деяких з них прапори Латвії та гасла з вимогами до уряду, серед яких – заборона на ввезення продуктів харчування з РФ та Білорусі без перехідного періоду.

Tikko pabraucu garām kolonnai ar tehniku kura zemi redzējusi nav, jo džeki dzīvo uz ikgadējām kompensācijām un Eiropas finansējumiem. Vismaz varēja izlikties, ka viss ir slikti un ir nabadziņi. pic.twitter.com/LL9NApILkp February 5, 2024

Крім того, вони вимагають відновити знижену ставку ПДВ у розмірі 5% на фрукти, ягоди та овочі, підвищити конкурентоспроможність галузі, скоротити бюрократичні процедури в аграрному секторі, полегшити доступ до фінансів і програм оборотного капіталу, а також відмовитись від обтяження земель національного рівня або інших обмежень землекористування.

Протести відбуваються в Лієпаї, Салдусі, Талсі, Тукумсі, Кулдизі, Єлгаві, Добелі, Бауску, Єкабпілсі, Даугавпілсі, Резекне, Валмієрі, Гулбені, Лімбажі та в Огрі.

За словами голови товариства Zemnieku saeima Юріса Лаздіньша, учасників протесту закликали не перешкоджати руху транспорту, а також дотримуватися мирного характеру просування сільськогосподарської та інших видів техніки дорогами.

"Ми передали прем'єрці Евіці Сіліні та міністру сільського господарства Арманду Краузе вимоги, висунуті представниками аграрного сектору. І чекаємо від них відповідей і конкретних рішень. В іншому разі, ми готові їхати до Риги вже 12 лютого", – зазначив він.

Раніше коаліція у Латвії досягла політичної домовленості щодо заборони імпортувати в країну зерно з Росії та Білорусі.

Питання заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі давно обговорюється у Латвії, але до цього часу у коаліції вважали, що це найкраще зробити спільним рішенням на рівні ЄС, а одностороння заборона не буде мати сенсу, тому що російське зерно все одно може потрапляти в Латвію через інші країни ЄС.

Президент Латвії минулого тижня заявив, що підтримує односторонню заборону на імпорт російського зерна.