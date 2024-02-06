Шольц та Атталь пообіцяли подальшу військову підтримку Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь провели зустріч у Берліні, під час якої обговорили продовження військової підтримки України та посилення оборонної співпраці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Очільник німецького уряду вкотре закликав не послаблювати військову підтримку Києва, водночас його французький колега заявив, що Париж продовжуватиме підтримувати Україну фінансово та надавати технічне та військове обладнання.

"Я дуже сильно виступаю за те, щоб США та Європа, а також усі європейські держави-члени зробили такий значний внесок, щоб план російського президента (Владіміра Путіна) перечекати (Захід) не спрацював", – сказав Шольц.

Своєю чергою Атталь наголосив на важливості якості зброї, що постачається Україні.

"Вона повинна відповідати найвищим необхідним стандартам, щоб українці могли себе захистити", – зауважив він, нагадавши, що Париж поставив Києву далекобійні крилаті ракети Scalp.

Сторони також висловили оптимізм щодо двох спільних оборонних програм, які зараз розробляються: бойової авіаційної (FCAS) та основної наземної бойової систем (MGCS).

"Я хочу чітко сказати, що бачу, що обидва проєкти досягають значного прогресу, та що співпраця між нашими двома країнами є дуже інтенсивною", – відзначив Шольц.

MGCS є наступником німецьких основних бойових танків Leopard та французьких Leclerc, що має бути прийнята на озброєння протягом наступного десятиліття. Натомість Повітряна FCAS має бути введена в дію з 2040 року та замінити винищувачі Eurofighter.

Нагадаємо, що Німеччина у цьому році запланувала найбільший серед країн ЄС двосторонній внесок на військову допомогу Києву – майже 8 млрд євро.

Раніше Шольц заявив, що європейські країни роблять недостатньо для підтримки України у війні з Росією.

Перед цим стало відомо, що Франція зможе надавати українській армії 3 тис. снарядів калібру 155-мм щомісяця.

Крім того, Париж планує виготовити для України 78 гаубиць Caesar, шість із яких будуть поставлені найближчим часом.