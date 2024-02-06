Шольц и Атталь пообещали дальнейшую военную поддержку Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь провели встречу в Берлине, во время которой обсудили продолжение военной поддержки Украины и усиление оборонного сотрудничества.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Глава немецкого правительства в очередной раз призвал не ослаблять военную поддержку Киева, в то же время его французский коллега заявил, что Париж будет продолжать поддерживать Украину финансово и предоставлять техническое и военное оборудование.

"Я очень сильно выступаю за то, чтобы США и Европа, а также все европейские государства-члены сделали такой значительный вклад, чтобы план российского президента (Владимира Путина) переждать не сработал", – сказал Шольц.

В свою очередь Атталь отметил важность качества оружия, поставляемого Украине.

"Оно должно соответствовать самым высоким необходимым стандартам, чтобы украинцы могли себя защитить", – отметил он, напомнив, что Париж поставил Киеву дальнобойные крылатые ракеты Scalp.

Стороны также выразили оптимизм относительно двух совместных оборонных программ, которые сейчас разрабатываются: боевой авиационной (FCAS) и основной наземной боевой систем (MGCS).

"Я хочу четко сказать, что вижу, что оба проекта достигают значительного прогресса, и что сотрудничество между нашими двумя странами является очень интенсивным", – отметил Шольц.

MGCS является преемником немецких основных боевых танков Leopard и французских Leclerc, которая должна быть принята на вооружение в течение следующего десятилетия. Воздушная FCAS должна быть введена в действие с 2040 года и заменить истребители Eurofighter.

Напомним, что Германия в этом году запланировала крупнейший среди стран ЕС двусторонний вклад на военную помощь Киеву – почти 8 млрд евро.

Ранее Шольц заявил, что европейские страны делают недостаточно для поддержки Украины в войне с Россией.

Перед этим стало известно, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3 тыс. снарядов калибра 155-мм ежемесячно.

Кроме того, Париж планирует изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar, шесть из которых будут поставлены в ближайшее время.