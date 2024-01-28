У Міноборони кажуть, що Франція зможе надавати Україні 3 тисячі 155-мм снарядів щомісяця

Франція зможе надавати українській армії 3 тис. снарядів калібру 155-мм щомісяця.

Про це заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який очолював українську делегацію під час першого засідання Коаліції артилерії у Парижі, розповів в інтерв'ю виданню NV, передає "Європейська правда".

За його словами, у Парижі відбулася дуже предметна розмова з партнерами (на відкритті Коаліції артилерії були присутні представники 22 країн — ред.).

"Представники української делегації аргументовано, виходячи з об'єктивної картини на фронті і можливих варіантів розвитку ситуації, озвучили потребу нашого війська. А також, з огляду на загрози у майбутньому, говорили про військово-технічне співробітництво, довгострокову підтримку нашого війська", – пояснив Гаврилюк.

Зокрема, обговорювали питання щодо надання Україні артилерійських засобів, снарядів, постачання запасних частин до артсистем або їх виробництва на території України, удосконалення системи розвідки та управління вогнем артилерійських підрозділів, а також говорили про організацію ремонту артилерійського озброєння.

"Під час першого засідання Коаліції артилерії пролунали важливі заяви з боку наших партнерів щодо подальшої військової підтримки України", – розповів заступник міністра.

Він зазначив, що офіційний Париж ще раз продемонстрував стійкість підтримки України. Франція планує виготовити для України 78 гаубиць Caesar, шість із яких будуть поставлені найближчим часом.

"Стосовно 155-мм снарядів для французьких артсистем міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця", – сказав Гаврилюк.

Лекорню також раніше повідомив, що поставка Україні близько сорока додаткових крилатих ракет SCALP, обіцяних президентом Емманюелем Макроном, розпочнеться найближчим часом і триватиме протягом року згідно з графіком, який він не уточнив.