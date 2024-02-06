Глава російської церкви в Естонії повертається в РФ після непродовження посвідки на проживання

У вівторок, 6 лютого, митрополит Талліннський і всієї Естонії Євгені (в миру Валерій Решетніков) повернеться в Росію у зв'язку із закінченням терміну дії посвідки на проживання в Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За словами керівника бюро прикордонної охорони Пих'яської префектури Індрека Ару, посадовці департаменту вчора зустрілися з громадянином Росії Валерієм Решетніковим і повідомили йому, що його посвідку на тимчасове проживання продовжено не буде.

"Це означає, що термін дії посвідки на проживання спливає 6 лютого, і протягом дня Решетніков має покинути Естонію. Решетніков співпрацював із посадовцями і, наскільки відомо, митрополит має намір покинути Естонію вчасно", – повідомив Ару.

18 січня цього року Департамент поліції і прикордонної охорони не став продовжувати посвідку на проживання митрополита Євгенія, вирішивши, що він становить загрозу безпеці державі. За словами правоохоронців, митрополит не засудив агресію РФ проти України.

"Як і личить демократичній правовій державі, Решетнікову дали можливість надати свої заперечення, що він і зробив. Департамент поліції і прикордонної охорони проаналізував заперечення Решетнікова і вирішив не продовжувати його посвідку на проживання", – повідомив Ару.

За його словами, під час розгляду клопотання про продовження посвідки на проживання було враховано діяльність Решетнікова як представника Московського патріархату в Естонії, його публічні виступи і вплив на внутрішню безпеку.

"Оцінку також дав Департамент поліції безпеки, який встановив, що Патріарх Московський і всієї Русі Кирил як релігійний лідер Російської православної церкви послідовно виправдовував і підтримував криваву агресію кремлівського режиму проти України, і що дії як Московського патріарха, так і митрополита Євгенія сприяли реалізації політики безпеки РФ в Естонії", – додав Ару.

Нагадаємо, у червні минулого року Естонія заборонила в’їзд російському патріарху Кирилу.

А Латвійське телебачення ухвалило рішення припинити запис і трансляцію нових православних богослужінь через згадку патріарха РПЦ Кирила.