Глава русской церкви в Эстонии возвращается в РФ после непродления вида на жительство

Во вторник, 6 февраля, митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений (в миру Валерий Решетников) вернется в Россию в связи с окончанием срока действия вида на жительство в Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По словам руководителя бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару, чиновники департамента вчера встретились с гражданином России Валерием Решетниковым и сообщили ему, что его вид на жительство продлен не будет.

"Это означает, что срок действия вида на жительство истекает 6 февраля, и в течение дня Решетников должен покинуть Эстонию. Решетников сотрудничал с должностными лицами и, насколько известно, митрополит намерен покинуть Эстонию вовремя", – сообщил Ару.

18 января этого года Департамент полиции и пограничной охраны не стал продлевать вид на жительство митрополита Евгения, решив, что он представляет угрозу безопасности государства. По словам правоохранителей, митрополит не осудил агрессию РФ против Украины.

"Как и подобает демократическому правовому государству, Решетникову дали возможность предоставить свои возражения, что он и сделал. Департамент полиции и пограничной охраны проанализировал возражения Решетникова и решил не продлевать его вид на жительство", – сообщил Ару.

По его словам, при рассмотрении ходатайства о продлении вида на жительство была учтена деятельность Решетникова как представителя Московского патриархата в Эстонии, его публичные выступления и влияние на внутреннюю безопасность.

"Оценку также дал Департамент полиции безопасности, который установил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл как религиозный лидер Русской православной церкви последовательно оправдывал и поддерживал кровавую агрессию кремлевского режима против Украины, и что действия как Московского патриарха, так и митрополита Евгения способствовали реализации политики безопасности РФ в Эстонии", – добавил Ару.

Напомним, в июне этого года Эстония запретила въезд российскому патриарху Кириллу.

А Латвийское телевидение приняло решение прекратить запись и трансляцию новых православных богослужений из-за упоминания патриарха РПЦ Кирилла.