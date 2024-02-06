Шольц впевнений щодо посилення західної підтримки України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні візиту до Вашингтона в четвер висловив сподівання, що Конгрес США зможе ухвалити необхідну фінансову підтримку Україні, та закликав західні країни продовжувати тиск на РФ.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав після зустрічі з новим прем'єром Франції Габріелем Атталем у Берліні, повідомляє DPA.

За його словами, він "дуже впевнений", що США та Європі вдасться підтримувати Україну та зробити послання президенту РФ Путіну, що в нього не вийде перечекати Захід.

"Таке послання має бути чітко надіслане йому (Путіну) як з боку США, так і з боку Європи: цей розрахунок не спрацьовує. Ми будемо підтримувати Україну", – зазначив Шольц.

Напередодні канцлер Німеччини провів зустріч з новим прем'єром Франції Габріелем Атталем у Берліні, під час якої обговорив продовження військової підтримки України та посилення оборонної співпраці.

Повідомляли, що компромісна угода з регулювання міграції в Сенаті США, яка є частиною великого пакетного проєкту, що містить у тому числі кошти на допомогу Україні, перебуває на межі краху через зменшення її підтримки з боку республіканців.

Нагадаємо, що Німеччина у цьому році запланувала найбільший серед країн ЄС двосторонній внесок на військову допомогу Києву – майже 8 млрд євро.

Перед цим Шольц заявив, що європейські країни роблять недостатньо для підтримки України у війні з Росією.