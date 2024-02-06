Шольц уверен в усилении западной поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне визита в Вашингтон в четверг выразил надежду, что Конгресс США сможет принять необходимую финансовую поддержку Украине, и призвал западные страны продолжать давление на РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал после встречи с новым премьером Франции Габриэлем Атталем в Берлине, сообщает DPA.

По его словам, он "очень уверен", что США и Европе удастся поддерживать Украину и сделать послание президенту РФ Путину, что у него не получится переждать Запад.

"Такое послание должно быть четко послано ему (Путину) как со стороны США, так и со стороны Европы: этот расчет не срабатывает. Мы будем поддерживать Украину", – отметил Шольц.

Накануне канцлер Германии провел встречу с новым премьером Франции Габриэлем Атталем в Берлине, во время которой обсудил продолжение военной поддержки Украины и усиление оборонного сотрудничества.

Сообщалось, что компромиссное соглашение по регулированию миграции в Сенате США, которое является частью большого пакетного проекта, содержащего в том числе средства на помощь Украине, находится на грани краха из-за уменьшения ее поддержки со стороны республиканцев.

Напомним, что Германия в этом году запланировала крупнейший среди стран ЕС двусторонний вклад на военную помощь Киеву – почти 8 млрд евро.

Перед этим стало известно, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3 тыс. снарядов калибра 155-мм ежемесячно.