У Сербії почав роботу новий парламент, опозиція на знак протесту складала присягу в холі

Народна скупщина (парламент) Сербії у вівторок, 6 лютого, зібрався на перше засідання після дострокових виборів у грудні, на яких перемогла партія президента Александара Вучича, й склала присягу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє сербська служба "Радіо Свобода".

На установчому засіданні парламенту Сербії, яке тривало пів години, обрані депутати підтвердили свої мандати. За традицією, головував на засіданні найстарший депутат – ним виявився математик Стоян Раденович зі списку "Александар Вучич – Сербія не повинна зупинятися".

Опозиція з блоку "Сербія проти насильства" на знак протесту прийшла до сесійної зали з плакатами з гаслами на кшталт "Ви вкрали наші вибори" і "Злодії, поверніть мандати". Проурядові парламентарі натомість тримали плакати, які прославляли економічні здобутки влади Вучича.

Фото: Радіо Свобода

Окрім того, деякі сербські опозиціонери вирішили скласти присягу депутата в холі, а не сесійній залі. Вони пояснили свій вчинок тим, що не хотіли присягати поруч із людьми, які "вкрали вибори". Водночас жоден опозиціонер, зауважує "Радіо Свобода", від мандата не відмовився.

Фото: Радіо Свобода

Наразі невідомо, коли відбудеться наступне засідання Народної скупщини Сербії, де мають обрати керівництво парламенту й розподілити депутатів за комітетами.

Офіційні результати дострокових виборів у Сербії показали, що партія президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу на парламентських виборах і з меншою перевагою здобула більшість на муніципальних виборах у Белграді.

Опозиція, об'єднана у блок "Сербія проти насильства", закликала розслідувати порушення й провести повторні вибори у столиці Белграді, де виявила численні фальсифікації, а також збирала тисячі людей на акції протесту.

Сербська та російська влада трактують протести у Белграді як спробу західних країн "організувати Майдан". Детальніше про це – у статті "Заколот за сценарієм РФ".