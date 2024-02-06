В Сербии начал работу новый парламент, оппозиция в знак протеста принимала присягу в холле

Народная скупщина (парламент) Сербии во вторник, 6 февраля, собрался на первое заседание после досрочных выборов в декабре, на которых победила партия президента Александара Вучича, и приняла присягу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает сербская служба "Радио Свобода".

На учредительном заседании парламента Сербии, которое длилось полчаса, избранные депутаты подтвердили свои мандаты. По традиции, председательствовал на заседании самый старший депутат – им оказался математик Стоян Раденович из списка "Александар Вучич – Сербия не должна останавливаться".

Оппозиция из блока "Сербия против насилия" в знак протеста пришла в сессионный зал с плакатами с лозунгами вроде "Вы украли наши выборы" и "Воры, верните мандаты". Проправительственные парламентарии вместо этого держали плакаты, которые прославляли экономические достижения власти Вучича.

ФОТО: РАДИО СВОБОДА

Кроме того, некоторые сербские оппозиционеры решили принять присягу депутата в холле, а не сессионном зале. Они объяснили свой поступок тем, что не хотели присягать рядом с людьми, которые "украли выборы". В то же время ни один оппозиционер, отмечает "Радио Свобода", от мандата не отказался.

ФОТО: РАДИО СВОБОДА

Пока неизвестно, когда состоится следующее заседание Народной скупщины Сербии, где должны избрать руководство парламента и распределить депутатов по комитетам.

Официальные результаты досрочных выборов в Сербии показали, что партия президента Александара Вучича одержала убедительную победу на парламентских выборах и с меньшим перевесом получила большинство на муниципальных выборах в Белграде.

Оппозиция, объединенная в блок "Сербия против насилия", призвала расследовать нарушения и провести повторные выборы в столице Белграде, где обнаружила многочисленные фальсификации, а также собирала тысячи людей на акции протеста.

Сербские и российские власти трактуют протесты в Белграде как попытку западных стран "организовать Майдан". Подробнее об этом – в статье "Мятеж по сценарию РФ".