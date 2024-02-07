Білий дім розповів, про що Байден говоритиме з Шольцем щодо України

В адміністрації президента США Джо Байдена розповіли, про що він говоритиме з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який приїде з візитом до Вашингтона 9 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час телефонного брифінгу.

"Немає сумнівів, що вони говоритимуть про війну в Україні та про те, як ми можемо працювати разом, щоб дати відсіч агресії Путіна, що триває. Я не сумніваюся, що вони матимуть можливість обговорити, як виглядає ситуація на фронті", – зазначив він.

За його словами, лідери також обговорять роботу в Сенаті, над якою працювали і республіканці, і демократи, щоб домовитись щодо ухвалення законопроєкту на підтримку України.

"Я думаю, що він чітко дасть зрозуміти канцлеру Шольцу, наскільки він особисто хоче продовжувати підтримувати Україну, як важко працювали учасники переговорів у Сенаті з обох партій, щоб домовотись щодо проєкту", – вказав Кірбі.

Крім того, додав він, Байден також нагадає Шольцу про "потужну" двопартійну підтримку фактично в обох палатах Конгресу.

Раніше Шольц напередодні візиту до Вашингтона висловив сподівання, що Конгрес США зможе ухвалити необхідну фінансову підтримку Україні, та закликав західні країни продовжувати тиск на РФ.

Повідомляли, що у Сенаті США, ймовірно, не знайдеться достатньо голосів від республіканців для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який також передбачає додаткове фінансування для України.

Перед цим у Білому домі повідомили, що під час зустрічі Байден і Шольц "підтвердять свою рішучу підтримку захисту Україною своєї землі та її народу від загарбницької війни Росії".