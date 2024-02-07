Белый дом рассказал, о чем Байден будет говорить с Шольцем по Украине

В администрации президента США Джо Байдена рассказали, о чем он будет говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем, который приедет с визитом в Вашингтон 9 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время телефонного брифинга.

"Нет сомнений, что они будут говорить о войне в Украине и о том, как мы можем работать вместе, чтобы дать отпор продолжающейся агрессии Путина. Я не сомневаюсь, что они будут иметь возможность обсудить, как выглядит ситуация на фронте", – отметил он.

По его словам, лидеры также обсудят работу в Сенате, над которой работали и республиканцы, и демократы, чтобы договориться о принятии законопроекта в поддержку Украины.

"Я думаю, что он четко даст понять канцлеру Шольцу, насколько он лично хочет продолжать поддерживать Украину, как тяжело работали участники переговоров в Сенате из обеих партий, чтобы договориться по проекту", – указал Кирби.

Кроме того, добавил он, Байден также напомнит Шольцу о "мощной" двухпартийной поддержке фактически в обеих палатах Конгресса.

Ранее Шольц накануне визита в Вашингтон выразил надежду, что Конгресс США сможет принять необходимую финансовую поддержку Украине, и призвал западные страны продолжать давление на РФ.

Сообщалось, что в Сенате США, вероятно, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.

Перед этим в Белом доме сообщили, что во время встречи Байден и Шольц "подтвердят свою решительную поддержку защиты Украиной своей земли и ее народа от захватнической войны России".