Україна обговорила зі Швецією закупівлю партії БМП CV90

Представники Міноборони і Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та агенції оборонних матеріалів Швеції обговорили строки та умови придбання партії шведських БМП CV90 для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як йдеться у пресрелізі, під час наради представники України та Швеції обговорили фінансові умови та зобов’язання України щодо участі у проєкті, а також строки, умови та механізм закупівлі БМП CV90.

Переговори відбулись в межах реалізації заяви про наміри між президентом України та прем’єр-міністром Швеції про посилене співробітництво у використанні платформи CV90.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков подякував шведській стороні "за потужну підтримку України під час війни та плідну співпрацю між двома країнами".

У січні 2024 року уряд Швеції надав дозвіл агенції оборонних матеріалів на проведення переговорів для укладення міждержавної угоди на постачання Україні БМП CV90.

"Така угода дасть можливість не лише здійснити разову поставку озброєнь, а й організувати широку співпрацю у сфері оборонної промисловості, зокрема у подальшому локалізувати частину виробництва в Україні", – сказав Кліменков.

Раніше уряд Швеції вирішив надати Україні 50 мільйонів шведських крон (5,8 мільйона доларів) через фонд НАТО.

Перед цим повідомляли, що Швеції потрібно купувати артилерійські боєприпаси, як для себе, так і для того, щоб мати можливість відправляти їх в Україну – для цього потужність заводів має збільшитися.

У грудні Данія і Швеція разом анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 млн євро, до якого увійдуть бойові машини піхоти CV90.