Міністр оборони Швеції каже про складну ситуацію з боєприпасами для себе і для України

Швеції потрібно купувати артилерійські боєприпаси, як для себе, так і для того, щоб мати можливість відправляти їх в Україну – для цього потужність заводів має збільшитися.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"У нас є гарні установки Archer, але вони не мають значення, якщо немає боєприпасів, якими можна стріляти", – зазначив міністр.

За словами Йонсона, Швеція має підтримувати Україну артилерійськими боєприпасами, одночасно нарощуючи власні запаси.

"Це складна ситуація", – сказав він.

Наразі ведеться робота над укладанням угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів.

За даними виробника боєприпасів Nammo, який має заводи у Швеції, терміни поставки боєприпасів зараз складають до шести років.

На додаток до нарощування своїх запасів, Швеція повинна мати можливість купувати нові снаряди в разі конфлікту. За словами Пола Йонсона, важливо, щоб заводи з виробництва боєприпасів у Скандинавії збільшили свої потужності.

Nammo заявляє, що без значних інвестицій ззовні він не може збільшувати виробництво.

"Гроші на це є в ЄС. Від нас очікують часткових інвестицій", – зазначив міністр.

Адміністрація оборонного озброєння, яка веде переговори, стверджує, що "ведеться інтенсивна робота над збільшенням виробничих потужностей і доступності артилерійських боєприпасів у Швеції і скандинавських країнах".

За даними Reuters, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч із обіцяного мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року.

На початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.

Раніше у Єврокомісії закликали країни ЄС тиснути на оборонно-промисловий комплекс для нарощення виробництва снарядів для України.