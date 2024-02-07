Украина обсудила со Швецией закупку партии БМП CV90

Представители Минобороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и агентства оборонных материалов Швеции обсудили сроки и условия приобретения партии шведских БМП CV90 для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как говорится в пресс-релизе, во время совещания представители Украины и Швеции обсудили финансовые условия и обязательства Украины относительно участия в проекте, а также сроки, условия и механизм закупки БМП CV90.

Переговоры состоялись в рамках реализации заявления о намерениях между президентом Украины и премьер-министром Швеции об усиленном сотрудничестве в использовании платформы CV90.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков поблагодарил шведскую сторону "за мощную поддержку Украины во время войны и плодотворное сотрудничество между двумя странами".

В январе 2024 года правительство Швеции предоставило разрешение агентству оборонных материалов на проведение переговоров для заключения межгосударственного соглашения на поставку Украине БМП CV90.

"Такое соглашение позволит не только осуществить разовую поставку вооружений, но и организовать широкое сотрудничество в сфере оборонной промышленности, в частности в дальнейшем локализовать часть производства в Украине", – сказал Клименков.

Ранее правительство Швеции решило предоставить Украине 50 миллионов шведских крон (5,8 миллиона долларов) через фонд НАТО.

Перед этим сообщалось, что Швеции нужно покупать артиллерийские боеприпасы, как для себя, так и для того, чтобы иметь возможность отправлять их в Украину – для этого мощность заводов должна увеличиться.

В декабре Дания и Швеция вместе анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 240 млн евро, в который войдут боевые машины пехоты CV90.