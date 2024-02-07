Столтенберг: "Перезавантаження" влади в Україні не вплине на нашу підтримку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував повідомлення про ймовірні кадрові зміни у військово-політичному керівництві України, зокрема стосовно головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав 7 лютого на спільній пресконференції з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном у Брюсселі.

Столтенберг підкреслив, що рішення про зміни у керівництві України – це, "звісно ж, рішення України, і не НАТО його оцінювати".

"Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби про те, що будь-які зміни не вплинуть на відносини з партнерами та з НАТО. Тож ми продовжимо підтримку – ось що має значення – і ми продовжимо це робити", – додав він.

Протягом декількох тижнів в Україні ходили чутки про те, що президент збирається відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Зеленський раніше заявив, що розглядає можливість "перезавантаження" з метою заміни кількох високопосадовців, і що це "перезавантаження" вийде за межі військової сфери.

Раніше американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного.